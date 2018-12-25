Прокуратура РК провела изъятие документов в администрации президента

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26 декабря сотрудники Восточной окружной прокуратуры Сеула провели изъятие документов в администрации президента в рамках расследования возможной причастности администрации к сбору данных о гражданских лицах. Объектом расследования стали два органа при управлении по гражданским вопросам. Это кабинет секретаря по вопросам борьбы с коррупцией и специальный отдел внутренней безопасности. Были изъяты USB и персональные компьютеры секретаря по вопросам борьбы с коррупцией Пак Хён Чхоля и бывшего главы специального отдела внутренней безопасности Ли Ин Голя. Сообщается, что следователям прокуратуры не дали физического доступа в помещения, поскольку администрация президента является особо охраняемым объектом. Им лишь были предоставлены все документы и материалы, указанные в ордере. Данное расследование началось после того, как главная оппозиционная партия Свободная Корея подала жалобу в прокуратуру, утверждая, что высшие должностные лица президентской администрации злоупотребляют властью и пренебрегают своими обязанностями. Обвинения основаны на признаниях бывшего сотрудника специального отдела внутренней безопасности Ким Тхэ У, который в настоящее время является специальным инспектором прокуратуры. Он заявил, что во время работы в администрации президента проводил незаконный сбор данных о гражданских лицах, журналистах, чиновниках высшего звена. В администрации президента эти обвинения отвергли, указав, что Ким Тхэ У занимался подобной деятельностью, несмотря на неоднократные предупреждения руководства.