На юге Корейского полуострова вновь похолодание

Photo : YONHAP News

На юг Корейского полуострова вернулась холодная погода, которую принёс континентальный антициклон, расширяющийся с северо-запада. В четверг утром температура воздуха в центральных районах страны держалась на уровне -10°С, днём -6°С. Средний показатель по стране составляет от -7°С до -4°С. Холода продлятся до выходных. Ночью на западном побережье провинций Чолладо выпадет снег от 2 до 7 см, в горных районах Чечжудо - от 10 до 30 мм. В пятницу снег ожидается на западном побережье провинции Чхунчхон-Намдо и в центре Чолладо. В остальных районах страны будет сохраняться ясная и сухая погода.