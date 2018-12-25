Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина упал до 43,8%

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина достиг нового минимума. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого 24 и 26 декабря агентством Realmeter среди 1.000 жителей разных регионов страны, он составил 43,8%, что на 3,3% ниже, чем на предыдущей неделе. Отрицательно оценивают деятельность президента 51,6% опрошенных, что на 5,5% больше, чем на прошлой неделе. Отрицательная оценка обошла положительную впервые в опросах Realmeter. Разница между показателями составила 7,8%. Значительный спад рейтинга главы государства вызван рядом событий, среди которых скандал вокруг изъятия документов в администрации президента и заявлений следователя прокуратуры Ким Тхэ У о причастности Чхонвадэ к незаконному сбору данных о гражданских лицах и чиновниках. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 36,3%, партии Свободная Корея - 25,6%, партии Справедливости – 6,6%, партии Справедливого будущего – 8,2%, партии Демократии и мира – 2,3%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 3,1% при уровне достоверности 95%.