В 2016 году количество онкобольных в РК увеличилось на 5,8%

27 декабря министерство здравоохранения и социального обеспечения и Центр статистики онкологических заболеваний представили статистику за 2016 год. Отмечается, что в указанный период 1 млн 740 тыс. южнокорейцев проходили или прошли курс лечения. Это 3,4% населения страны. Также выяснилось, что в случае достижения ожидаемой продолжительности жизни в 82 года вероятность появления рака составляет 36,2%. Среди мужчин такой опасности подвержены четверо из десяти, а среди женщин - трое из десяти. Между тем, среди людей, у которых диагностировано онкологическое заболевание, 21,8% составила доля рака щитовидной железы. Далее по уровню распространённости следуют рак желудка, рак толстой кишки и груди. В 2016 году было зарегистрировано 229.180 новых онкобольных. Это на 5,8% больше, чем в предыдущем году. Кроме того, за последние пять лет уровень выживаемости среди онкобольных составил 70,6%. Это в 1,3 раза больше, чем 10 лет назад. Уровень выживаемости при раке щитовидной железы составил 100%, при раке простаты 93%, при раке груди 92%. В случае с раком печени отметка составила 34,3%, лёгких - 27,6%, поджелудочной железы - 11%. В связи с постоянным увеличением числа онкобольных планируется улучшить систему мониторинга и лечения заболевания.