В РК выросло количество наёмных работников с годовым доходом свыше 100 млн вон

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В прошлом году в РК количество работающих на зарплату людей с годовым доходом свыше 100 млн вон или 89 тыс. долларов составило 719 тыс. долларов. Их доля в общем количестве рабочих, которых насчитывается 18 млн человек, выросла на 0,3% до 4%. Как сообщили в четверг в Налоговом управлении РК, это на 66 тыс. больше, чем в предыдущем году. Сообщается, что в прошлом году среднегодовой доход наёмных работников вырос на 4,7%, составив 35 млн 190 тыс. вон или 31.370 долларов. Наиболее высокий показатель отмечен в Ульсане – 37.590 долларов. Далее следуют Сэчжон – 36.630 долларов, Сеул – 35.590 долларов. Кроме того, сообщается, что 479 тыс. человек открыли своё дело в рамках ста сфер, тесно связанных с жизнедеятельностью человека, среди которых гостиничный бизнес, сфера общественного питания и другие.