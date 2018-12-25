Специнспектор прокуратуры Ким Тхэ У подозревается в коррупции

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Инспекционный отдел Генеральной прокуратуры РК принял решение направить прошение об увольнении специального инспектора прокуратуры Ким Тхэ У, который прежде работал в специальном отделе внутренней безопасности администрации президента РК. 27 декабря отдел обнародовал результаты проверки в его отношении, которая началась месяц назад. Указывается, что Ким Тхэ У пытался на особых условиях устроиться на должность секретаря министерства науки и информационно-коммуникационных технологий. Выяснилось, что он склонил министра к учреждению новой должности пятого ранга, настаивая на необходимости найма специалиста с практическим опытом работы в инспекционной сфере. В итоге именно он был определён в качестве кандидата на данный пост. Кроме того, выяснилось, что Ким Тхэ У пять раз играл в гольф с неким предпринимателем. Стоимость этих игр составила 2,5 тыс. долларов. Оказалось, что Ким Тхэ У пытался вмешаться в ход расследования по делу этого предпринимателя, которое велось полицией. Ким Тхэ У является одним из фигурантов дела, связанного с администрацией президента.