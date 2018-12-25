В РК меняют культуру военной службы

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27 декабря министерство обороны РК представило направления политики реформирования культуры военной службы. В военном ведомстве сообщили о планах смягчить ограничения, связанные с выходом военнослужащих за пределы части после окончания дневной программы обучения или служебных обязанностей. Это послабление будет введено в феврале следующего года. Покидать часть можно будет с 17:30 до 21:30 для посещения больниц, в целях самообразования, для встречи с близкими. По личным причинам такие кратковременные увольнительные можно будет получить только дважды в месяц. В указанный временной период пределы военных баз смогут покинуть не более 35% личного состава. Кроме того, в настоящий момент в южнокорейской армии в тестовом режиме в ряде частей разрешено использование мобильных телефонов в свободное время. Полностью разрешить использование телефонов во всех частях планируется в первой половине следующего года. Исключением являются зоны повышенного внимания. При этом ведение аудио- и видеозаписи будет ограничено.