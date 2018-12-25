К марту 2019 года будет подготовлена новая стратегия развития ядерной энергетики

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Правительство РК выразило намерение активизировать демонтаж ядерных объектов и активно поддерживать экспорт АЭС. Об этом сообщил заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Чон Сын Иль, выступая в четверг на церемонии по случаю Дня ядерной безопасности. Начало отказу от ядерной энергетики положил полный вывод из эксплуатации реактора Кори-1. К марту следующего года планируется подготовить стратегию развития атомной энергетики, а к 2021 году открыть профильный исследовательский институт. Кроме того, Чон Сын Иль заявил, что в рамках изменения энергетической системы страны правительство продолжит формирование соответствующего фонда, расширение инвестиций в безопасность ядерной энергетики и реализацию других поставленных в этом направлении задач. Он также выразил готовность активно поддерживать экспорт технологий атомной энергетики.