В 2019 году в РК будет повышен размер оплаты за проезд в автобусах

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В первой половине 2019 года в РК будет повышена оплата за проезд в автобусах. Для автобусов междугородного сообщения это первое повышение цен за последние пять лет, а для скоростных автобусов столичного региона - за последние три года. В министерстве сухопутных территорий и транспорта сообщили, что, несмотря на рост цен на топливо и другие факторы, стоимость проезда в городских автобусах не менялась. Ожидается, что повышение произойдёт в феврале. При определении размера увеличения оплаты в министерстве намерены максимально учесть интересы пассажиров. Вместе с тем, в связи с вводом в действие 52-часовой рабочей недели представлен план привлечения дополнительных кадров. По предварительным расчётам нужно будет нанять 15 тыс. новых водителей.