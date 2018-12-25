В РК первый восход 2019 года можно будет увидеть на островах Токто

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Первый солнечный луч Нового года можно будет увидеть в 7:26 утра 1 января на островах Токто. Об этом сообщили в четверг в Корейском институте астрономии и космических исследований. Последний закат уходящего года начнётся в 17:40 на острове Кагодо уезда Синан-гун провинции Чолла-Намдо. На материковой части страны последние лучи солнца в 2018 году можно будет увидеть в 17:35 в местечке Сэбан Накчо уезда Чиндо-гун провинции Чолла-Намдо. Первый рассвет 2019 года на материке можно увидеть в 7:31 на побережье в городе Ульсане.