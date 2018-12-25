Южнокорейские экспортёры настроены скептически

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В следующем году состояние южнокорейского экспорта ухудшится впервые за два года. Институт международной торговли представил результаты опроса 938 экспортных компаний на тему ожиданий на следующий год. На основе полученных данных был определён индекс ожидаемых условий торговли (EBSI), представляющий собой отношение индексов экспортных цен к импортным. Показатель на первый квартал следующего года составил 93,1 пункта. Уровень выше ста пунктов указывает на положительные ожидания экспортёров. Таким образом, компании впервые за последние восемь кварталов ожидают спада по большому количеству наименований промышленной продукции, среди которых сталь, изделия из цветных металлов и пластмассы, резиновые изделия, бытовая техника, устройства беспроводной связи. Улучшение ожидается относительно судостроительной отрасли.