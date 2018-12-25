Представители РК и Японии обсудили инцидент с южнокорейским радаром, наведённым на японский самолёт

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Представители военных ведомств РК и Японии обсудили в четверг в режиме видеоконференции инцидент с южнокорейским корабельным радаром, наведённым на патрульный самолёт японских сил самообороны. Инцидент произошёл 20 декабря в Восточном море к северу от полуострова Ното на острове Хонсю. Как сообщили в минобороны РК, стороны обменялись мнениями и информацией по происшествию, чтобы устранить недопонимание. Было решено продолжать контакты на рабочем уровне. Ранее японское военное ведомство заявило, что «облучение самолёта происходило неоднократно в течение определённого периода времени», в результате чего данный инцидент вызывает «крайнее сожаление». Между тем, министерство обороны РК уверяет, что на пролетавший на низкой высоте над эсминцем японский самолёт были направлены оптические средства слежения, но радарные установки не применялись. Корабль южнокорейских ВМС оказывал помощь терпящему бедствие северокорейскому рыболовному судну.