Чо Мён Гюн: Межкорейские обмены в сфере здравоохранения помогут предотвратить эпидемии

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Межкорейские обмены в сфере здравоохранения помогут предотвратить распространение инфекционных заболеваний и эпидемии. Об этом заявил в четверг министр по делам воссоединения РК Чо Мён Гюн, выступая на форуме по межкорейскому сотрудничеству в сфере здравоохранения и социального обеспечения. Он напомнил, что антигриппозный препарат «Тамифлю» и комплекты для экспресс-диагностики будут направлены в КНДР в ближайшее время. Министр напомнил, что 12 декабря прошли рабочие переговоры в сфере здравоохранения, в ходе которых стороны впервые обменялись информацией об инфекционных заболеваниях, в частности, о гриппе. Было принято решение продолжать обмены и по другим заболеваниям.