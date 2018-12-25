Военный самолёт КНР вошёл в зону опознавания южнокорейской ПВО

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27 декабря в 10:21 утра китайский военный самолёт вошёл в зону опознавания противовоздушной обороны РК (KADIZ) к северо-западу от острова Чечжудо, покинув её в 10:51 восточнее острова Иодо. Пролетев через зону опознавания ПВО Японии, в 11:54 самолёт вновь вторгся в южнокорейскую зону в 66 км к востоку от порта Пхохан. Окончательно китайский самолёт покинул KADIZ в 15:00. Об этом сообщили в объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК. Были подняты южнокорейские истребители, которые сопровождали нарушителя, требуя покинуть зону. Отмечается, что китайский самолёт не входил в пределы воздушной территории РК. В районе острова Иодо зоны опознавания ПВО РК, Японии и Китая пересекаются.