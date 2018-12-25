РК и США продолжают обсуждать распределение расходов на содержание американских войск

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РК и США по дипломатическим каналам продолжают контакты по вопросу распределения расходов на содержание американских войск на юге Корейского полуострова. Об этом сообщил 27 декабря на встрече с журналистами представитель МИД РК. Указывается, что стороны обсуждают возможность проведения дополнительных переговоров и изменения позиций. В этом году представители РК и США провели десять раундов переговоров по соглашению о распределении военных расходов, однако так и не сумели прийти к единому мнению. Американские СМИ сообщали, что Вашингтон требует увеличения доли расходов РК в 1,5-2 раза. О такой необходимости неоднократно говорил президент США Дональд Трамп.