В РК утренняя температура воздуха упала до -20°С

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В центральных регионах РК зафиксировано самое сильное похолодание этой зимой в утреннее время. Показатель упал до -20°С. Прогнозы о дневной температуре определены на схожем с четвергом уровне от -6°С до -2°С. В Корейский метеорологической администрации сообщают, что холодная погода продлится до воскресенья. На западном побережье холодный воздух приведёт к осадкам в виде снега. В горных районах островов Чечжудо, Уллындо и Токто выпадет от 10 до 30 см осадков. В других регионах ожидается ясная и сухая погода. В 5 часов утра в Сеуле температура воздуха составила -13,7°С, в Инчхоне -12,4°С.