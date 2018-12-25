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Промышленное производство в РК в ноябре сократилось на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Сокращение объёмов выпуска продукции перерабатывающей, газовой и энергетической отраслей составило 1,7%, сферы услуг – 0,2%, розничной торговли – 0,5%. Между тем, по сравнению с ноябрём прошлого года объём производства увеличился на 0,2%, а розничной торговли – на 1%. Инвестиции в производственные мощности сократились в ноябре на 5,1% по сравнению с октябрём из-за снижения объёмов импорта автомобилей и оборудования для производства полупроводников