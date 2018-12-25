В РК растёт количество заболевших гриппом

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Количество пациентов, заражённых гриппом, растёт в РК быстрыми темпами. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, в период с 16 по 22 декабря уровень распространённости гриппа составлял 71,9 пациента с соответствующими симптомами на 1.000 амбулаторных больных. Отметка приблизилась к рекордному показателю за недельный период прошлого года, который составил 72,1 человека с 31 декабря по 6 января. Наибольшая доля заболевших приходится на людей в возрасте от 13 до 18 лет, а также от 7 до 12 лет.