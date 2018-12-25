В РК обсуждаются поправки в закон о страховании и безопасности на производстве

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27 декабря Национальное собрание РК одобрило законопроект Ким Ён Гюна, названный по имени человека, погибшего во время работы на производстве. Они предусматривает поправки в закон о страховании и безопасности на производстве, направленные на запрет применения подрядчиков и субподрядчиков на опасном производстве, а также на ужесточение наказания нанимателя в случае гибели такого рабочего. Кроме того, расширяется список объектов, в отношении которых компания-заказчик обязана нести ответственность за меры обеспечения безопасности. Увеличен размер штрафа в случае нарушения правил безопасности со стороны предприятия, использующего труд подрядчиков или субподрядчиков, которые фактически являются внештатными работниками, устроившимися на объект через компании по подбору кадров и другими путями. Показатель увеличен с 90 тыс. до 893 тыс. долларов.