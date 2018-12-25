NBC: К 2020 году северокорейский ядерный арсенал будет состоять из 100 боеголовок

Photo : YONHAP News

Приостановка Севером ядерных и ракетных испытаний в этом году связана не с изменением политики, а с переходом к стадии массового производства. Об этом 27 декабря сообщил телеканал NBC, ссылаясь на экспертов. Об этом, в частности, сообщил эксперт Королевского Объединённого института оборонных исследований Кристина Вериал. Вице-президент международного центра Вудро Вильсона Роберт Литуак, между тем, предположил, что при нынешних темпах к 2020 году ядерный арсенал КНДР будет состоять из ста боеголовок. Это половина арсенала Великобритании. NBC отмечает, что, по мнению экспертов, Север не откажется от ядерного оружия, считая его страховкой от вторжения.