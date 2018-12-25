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В Корее

В РК произошла утечка информации о северокорейских беженцах

Write: 2018-12-28 15:01:16Update: 2018-12-28 17:21:41

В РК произошла утечка информации о северокорейских беженцах

Photo : YONHAP News

Внутренняя компьютерная сеть государственного центра адаптации перебежчиков Ханавон в провинции Кёнсан-Пукто подверглась хакерской атаке, которая привела к утечке данных о 997 северокорейских беженцах. Сообщается, что сотрудник центра открыл электронную почту на рабочем компьютере, что привело к его заражению вредоносным кодом. Произошла утечка личных данных беженцев. Выяснилось, что вышеуказанный сотрудник не выполнил указаний об установке паролей на все файлы с информацией о беженцах, а также о сохранении этих файлов на компьютере без подключения к интернету. Кто произвёл хакерский взлом, и с какими целями, неизвестно. 
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