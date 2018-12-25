Декабрьский индекс деловой активности в РК сократился

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Индекс предположительной деловой активности (BSI) в РК упал до минимальной отметки с октября 2016 года. По данным Банка Кореи, представленным 28 декабря, декабрьский показатель сократился на 2 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, составив 72 пункта. Отметка выше ста пунктов означает, что большинство производителей с оптимизмом смотрят в ближайшее будущее, а ниже ста пунктов указывает на обратное. В сфере производства отметка упала на 2 пункта до 71 пункта. Среди крупных компаний показатель сократился с 76 до 73 пунктов. Среди малых и средних компаний показатель остался на прежнем уровне в 69 пунктов. В непроизводственном секторе индекс сократился на 1 пункт до 73 пунктов.