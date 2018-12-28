США пересматривают принципы распределения расходов на свои воинские контингенты за рубежом

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Администрация президента США Дональда Трампа пересматривает принципы распределения расходов на содержание своих воинских контингентов за рубежом. По данным источника, представленным 28 декабря в ходе десятого раунда переговоров по соответствующему соглашению с РК, который проходил с 11 по 13 декабря в Сеуле, американская сторона предложила ограничить действие следующего соглашения одним годом. До сих пор соглашения действовали пять лет. Данное предложение объясняется тем, что по указанию Дональда Трампа в США разрабатываются новые принципы распределения военных расходов. Поэтому американская сторона хочет ограничить срок следующего соглашения с РК одним годом, чтобы затем подписать другое соглашение, основанное на новых принципах. Эксперты полагают, что таким образом США намерены максимально увеличить расходы РК, Японии, НАТО и других стран и организаций, на территории и в рамках которых действуют американские воинские контингенты.