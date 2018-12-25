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Политика

Президент РК Мун Чжэ Ин направил новогоднее поздравление президенту России

Write: 2018-12-28 15:26:55Update: 2018-12-28 17:12:17

Президент РК Мун Чжэ Ин направил новогоднее поздравление президенту России

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин опубликовал в своем Twitter  поздравление с Новым годом президенту России Владимиру Путину и россиянам на русском языке. В нём говорится: «Уважаемый Владимир Владимирович и уважаемые граждане Российской Федерации! Я с радостью вспоминаю наши встречи и ценные дружеские моменты. Я надеюсь, что вы всегда будете с нами на пути к миру и процветанию нашего региона. Давайте продолжим нашу совместную работу и в следующем году». Южнокорейский лидер направил новогодние послания в общей сложности лидерам 20 стран, которые посетил после вступления в должность главы государства. Как отметили в администрации президента, отправка поздравлений  является продолжением «дипломатии искренности», которую проводит Мун Чжэ Ин. 
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