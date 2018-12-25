Количество членов общества Honor Society достигло двух тысяч человек

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Количество членов общества Honor Society, действующего при общественной благотворительной организации «Саранэ ёльмэ», достигло двух тысяч человек. В данную организацию входят люди, делающие большие пожертвования. 28 декабря стало известно, что генеральный директор General Bio & Gcoop Со Чжон Хун зарегистрировался в обществе под номером 2000. Он выразил надежду на распространение в обществе культуры, которая считает пожертвование почётным действием. Он заявил, что чувствует гордость в связи с тем, что стал членом общества Honor Society. Организация была создана в декабре 2007 года в целях развития культуры больших пожертвований. Накопленный объём пожертвований, собранных обществом, составил 200 млн долларов. Около половины членов Honor Society - предприниматели.