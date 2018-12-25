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Политика

Мун Чжэ Ин: Задача военнослужащих – способствовать примирению с Севером

Write: 2018-12-29 12:38:56Update: 2018-12-29 14:51:03

Мун Чжэ Ин: Задача военнослужащих – способствовать примирению с Севером

Photo : YONHAP News

Задача южнокорейских военнослужащих заключается не только в том, чтобы безопасность страны путём предотвращения вторжения врагов, но и в содействии примирению с Севером. Они должны обеспечить мир, который привёл бы к экономическому развитию страны. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в ходе посещения в пятницу военной базы  пятой пехотной дивизии, расквартированной в районе межкорейской границы в городе Ёнчхоне провинции Кёнгидо. Он подчеркнул, что пятая пехотная дивизия находится на переднем крае обеспечения национальной безопасности. Такой её статус не меняется из-за изменений в межкорейских отношениях, которые могут развиваться только в том случае, если военнослужащие  будут  защищать безопасность страны. Без сильной поддержки диалог и мир невозможны,- добавил глава государства.   Ранее он неоднократно отмечал, что построение мира возможно только на основе надёжной обороноспособности. 
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