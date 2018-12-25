Мун Чжэ Ин: Задача военнослужащих – способствовать примирению с Севером

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Задача южнокорейских военнослужащих заключается не только в том, чтобы безопасность страны путём предотвращения вторжения врагов, но и в содействии примирению с Севером. Они должны обеспечить мир, который привёл бы к экономическому развитию страны. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в ходе посещения в пятницу военной базы пятой пехотной дивизии, расквартированной в районе межкорейской границы в городе Ёнчхоне провинции Кёнгидо. Он подчеркнул, что пятая пехотная дивизия находится на переднем крае обеспечения национальной безопасности. Такой её статус не меняется из-за изменений в межкорейских отношениях, которые могут развиваться только в том случае, если военнослужащие будут защищать безопасность страны. Без сильной поддержки диалог и мир невозможны,- добавил глава государства. Ранее он неоднократно отмечал, что построение мира возможно только на основе надёжной обороноспособности.