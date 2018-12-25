Минобороны РК выразило сожаление в связи с публикацией видеозаписи наведения радара на японский патрульный самолёт

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Министерство обороны РК выразило сожаление в связи с публикацией японскими военными видеозаписи наведения радара на японский патрульный самолёт. Об этом заявила в пятницу официальный представитель минобороны РК Чхве Хён Су. В Сеуле глубоко обеспокоены тем, что видеозапись была обнародовано на следующий день после рабочей видеоконференции представителей РК и Японии. Её целью было разрешение взаимных противоречий и развитие сотрудничества в оборонной сфере путём двусторонних консультаций,- подчеркнула Чхве Хён Су. Она напомнила, что южнокорейские моряки не использовали радары против японского самолёта, который совершал полёт на «опасно низкой высоте» над кораблём южнокорейских ВМС. 13-минутная видеозапись захвата радаром управления оружейными системами южнокорейского эсминца патрульного самолёта японских ВМС опубликована на сайте минобороны Японии. Она сопровождается субтитрами переговоров пилота японского самолёта с диспетчером. Инцидент произошёл 20 декабря в Восточном море к северу от полуострова Ното на острове Хонсю. Южнокорейская сторона заявила, что она оказывала помощь потерпевшему бедствие северокорейскому рыболовному судну. При этом на пролетавший на низкой высоте японский самолёт были направлены оптические средства слежения, но радарные установки не применялись.