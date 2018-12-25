По итогам 2018 года РК на 17-ом месте в «Большой двадцатке» по показателям фондового рынка

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Глобальная экономическая неопределённость оказала серьёзное влияние на южнокорейский фондовый рынок, в результате чего по итогам уходящего года РК заняла лишь 17-е место в "большой двадцатке" по темпам роста своего ключевого фондового индекса, который упал на 17,79%. Список возглавила Бразилия, чей ключевой индекс вырос в этом году на 11,86%. Далее следуют Саудовская Аравия с ростом на 7,24% и Индия - на 5,14%. 17 стран «Большой двадцатки» продемонстрировали в 2018 году отрицательный рост. В США ключевой индекс упал на 6,39%, а в Японии - на 11,8%. Ещё худшие результаты, чем РК, оказались у Германии, Турции и Китая. По мнению экспертов, неблагоприятные показатели РК обусловлены сильной зависимостью её экономики от США и Китая.