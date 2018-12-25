Президент РК призвал правительство упорно работать ради достижения результатов

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Президент РК Мун Чжэ Ин призвал членов правительства продолжать в наступающем году упорно работать, чтобы добиться положительных результатов ради блага людей. Обращаясь к участникам состоявшегося в пятницу новогоднего обеда, глава государства подчеркнул, что нынешняя администрация работала гораздо усерднее, чем её предшественники. Произошёл серьёзный сдвиг в отношениях Юга и Севера - от конфронтации к сотрудничеству. То, что раньше казалось мечтой, стало реальностью: участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, три межкорейских саммита, американо-северокорейский саммит, соединение транспортных сетей, ликвидация постов охраны в демилитаризованной зоне. Что касается экономики, то правительство изменило парадигму, перейдя к системе, ориентированной на людей,- отметил Мун Чжэ Ин. На обеде присутствовали 18 членов Кабинета министров и 14 высших должностных лиц