Юг и Север обменялись информацией об инфекционных заболеваниях

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В пятницу в межкорейском центре оперативной связи в Кэсоне состоялась рабочая встреча представителей органов здравоохранения Юга и Севера. Её участники обменялись информацией об инфекционных заболеваниях в рамках достигнутых ранее соответствующих договорённостей. Представители южнокорейской стороны сообщили своим северокорейским коллегам о подтверждённом случае кори в городе Аняне провинции Кёнгидо. Это поможет Северу принять необходимые меры предосторожности. Если в КНДР возникнет нечто подобное, их представители уведомят нас, отметил представитель минздрава РК. Начиная с ноября, стороны ежемесячно обмениваются данными о заболеваемости гриппом.