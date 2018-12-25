РК присоединяется к Центральноамериканскому банку экономической интеграции

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РК подписала в пятницу соглашение о присоединении к многостороннему банку развития Центральной Америки. Подписи под документом поставили в пятницу в Сеуле замминистра планирования и финансов РК Ли Хо Сын и исполнительный президент Центральноамериканского банка экономической интеграции Данте Мосси. В течение ближайших четырёх лет РК выделит 112,5 млн. долларов на приобретение 7,6% акций банка, став владельцем второго по величине пакета акций среди нерегиональных членов финансового института. У Тайваня 11,62% акций. РК станет 15-ым государством-участником банка после ратификации соглашения Национальным собранием. Основная задача Центральноамериканского банка экономической интеграции - предоставление кредитов на реализацию частных и государственных проектов я в регионе Центральной Америки. В феврале РК подписала соглашение о свободной торговле с пятью странами Центральной Америки.