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В мире

Пхеньян критикует Вашингтон за использование вопроса о правах человека в качестве инструмента давления

Write: 2018-12-29 14:07:37Update: 2018-12-29 15:12:29

Пхеньян критикует Вашингтон за использование вопроса о правах человека в качестве инструмента давления

Пхеньян критикует Вашингтон за использование вопроса о правах человека  в качестве инструмента давления на КНДР на протяжении всего уходящего года. В статье, опубликованной в субботу на северокорейском пропагандистском сайте Уриминжоккири, говорится, что США «поднимают надуманную проблему прав человека с самого начала 2018 года», напоминая о принятии резолюции о правах человека и определении  КНДР американской стороной как нарушителя религиозных свобод. «Столь явное вмешательство во внутреннюю политику направлено на то, чтобы свергнуть наш режим»,- говорится в статье. Вашингтон, обещая вести диалог с Пхеньяном для создания новых отношений, постоянно возвращается к прежней конфронтации.  «Сейчас настало время устранить препятствия, которые стоят на нашем пути, решительно отказавшись от неправомерных предрассудков, создавая  атмосферу взаимного уважения и доверия», - подчёркивается в статье. 
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