Пхеньян критикует Вашингтон за использование вопроса о правах человека в качестве инструмента давления на КНДР на протяжении всего уходящего года. В статье, опубликованной в субботу на северокорейском пропагандистском сайте Уриминжоккири, говорится, что США «поднимают надуманную проблему прав человека с самого начала 2018 года», напоминая о принятии резолюции о правах человека и определении КНДР американской стороной как нарушителя религиозных свобод. «Столь явное вмешательство во внутреннюю политику направлено на то, чтобы свергнуть наш режим»,- говорится в статье. Вашингтон, обещая вести диалог с Пхеньяном для создания новых отношений, постоянно возвращается к прежней конфронтации. «Сейчас настало время устранить препятствия, которые стоят на нашем пути, решительно отказавшись от неправомерных предрассудков, создавая атмосферу взаимного уважения и доверия», - подчёркивается в статье.