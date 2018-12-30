Рост потребительских цен составил в РК в декабре 1,3%

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Потребительские цены в РК в декабре выросли в среднем на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а если сравнить с предыдущим месяцем, то инфляция снизилась на 0,3%. Как сообщили в понедельник в Национальном статистическом управлении, за весь 2018 год инфляция составила 1,5%, что на 0,4% ниже, чем в предыдущем году. Цель Банка Кореи на средне- и долгосрочную перспективу – поддерживать уровень инфляции на уровне 2%. Цены на продовольствие, включая сельскохозяйственную и рыбную продукцию, повысились в декабре на 5,2%, на промышленную продукцию – на 0,1% в годовом исчислении.