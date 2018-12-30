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В канун Нового года лидеры Юга и Севера Кореи обменялись письмами. Как сообщил в воскресенье представитель администрации президента РК Ким Ый Гём, председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын поздравил президента РК Мун Чжэ Ина с успешным завершением 2018 года и заявил о намерении «двигаться вместе в имя мира и процветания Корейского полуострова». Он выразил удовлетворение тем, что лидеры двух Корейских государств в уходящем году приняли практические меры для преодоления длительной конфронтации, «освободив свои народы от военной напряжённости и угрозы войны». Ким Чон Ын выразил сожаление по поводу того, что не выполнил своё обещание посетить Сеул до конца года. Однако он ясно дал понять, что хочет часто встречаться с президентом Мун Чжэ Ином в 2019 году, чтобы «продвигаться в обсуждении мира и стабильности», совместно решать проблему денуклеаризации Корейского полуострова. Со своей стороны, президент РК Мун Чжэ Ин положительно оценил намерение северокорейского лидера продолжать совместные усилия для достижения цели денуклеаризации Корейского полуострова. В сообщении на своей странице в Facebook он подтвердил, что в Сеуле ждут визита Ким Чон Ына. Южнокорейский лидер не исключил, что в будущем может возникнуть много трудностей. Однако, одновременно с прилагаемыми усилиями «наши сердца будут открываться друг другу»,- написал Мун Чжэ Ин.