Президент России Владимир Путин направил новогоднее поздравление президенту РК Мун Чжэ Ину

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По случаю Рождества и Нового года президент России Владимир Путин направил новогодние поздравления своим коллегам по всем миру. Об этом сообщили 30 декабря в Кремле. В частности, в поздравлении, адресованном президенту Мун Чжэ Ину, российский лидер отметил, что содержательные переговоры, состоявшиеся в Москве и Сингапуре, придали импульс развитию конструктивных двусторонних связей в различных областях. Владимир Путин выразил уверенность в том, что, опираясь на достигнутые результаты, РК и Россия могут развивать не только двустороннее сотрудничество, но и взаимодействовать в решении актуальных международных проблем. Это отвечает интересам народов двух стран и способствует укреплению мира не только на Корейском полуострове, но и в Северо-Восточной Азии в целом,- отметил Владимир Путин.