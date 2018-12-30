Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

Президент РК Мун Чжэ Ин поздравил жителей страны с Новым годом

Write: 2019-01-01 00:00:00Update: 2019-01-01 00:13:24

Президент РК Мун Чжэ Ин поздравил жителей страны с Новым годом

Photo : YONHAP News

В первый день Нового 2019 года президент Республики Корея Мун Чжэ Ин по традиции обратился к народу страны:  
Дорогие сограждане, наступил Новый год! 
Этой зимой я хотел бы пройтись по снежным улицам, посетив каждый дом, чтобы лично поздравить всех вас, пожав руку. С радостной душой я пошёл по дороге мира, которую открыл народ. Я создам необратимый мир, который внесёт положительный вклад в жизнь каждого человека. Я очень хочу, чтобы, солнце освещало все уголки нашей земли, а весь наш народ жил хорошо. Я приложу усилия для улучшения жизни каждого, обратив внимание на вопросы, которые прежде оставались незамеченными. Я не забуду дух горящих свечей, стремящийся светить этой зимой ещё бóльшим теплом. 
В Новом году я желаю покоя всем семьям. 
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
Список

Рекомендуем