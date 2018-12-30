Президент РК Мун Чжэ Ин поздравил жителей страны с Новым годом

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В первый день Нового 2019 года президент Республики Корея Мун Чжэ Ин по традиции обратился к народу страны:Дорогие сограждане, наступил Новый год!Этой зимой я хотел бы пройтись по снежным улицам, посетив каждый дом, чтобы лично поздравить всех вас, пожав руку. С радостной душой я пошёл по дороге мира, которую открыл народ. Я создам необратимый мир, который внесёт положительный вклад в жизнь каждого человека. Я очень хочу, чтобы, солнце освещало все уголки нашей земли, а весь наш народ жил хорошо. Я приложу усилия для улучшения жизни каждого, обратив внимание на вопросы, которые прежде оставались незамеченными. Я не забуду дух горящих свечей, стремящийся светить этой зимой ещё бóльшим теплом.В Новом году я желаю покоя всем семьям.Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин