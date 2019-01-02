Лидер КНДР выразил готовность встретиться в 2019 году с президентом США

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Выступая утром 1 января с новогодним обращением к народу, которое транслировало Центральное телевидение КНДР, северокорейский лидер Ким Чон Ын выразил готовность встретиться в 2019 году с президентом США Дональдом Трампом. Он сообщил также о своей готовности приложить усилия для достижения результатов, которые будут приветствоваться мировым сообществом. Одновременно Ким Чон Ын подчеркнул, что КНДР будет вынуждена искать альтернативный курс, «если США неправильно истолкуют терпение, которое проявляет народная республика» в ожидании ответных шагов. Касаясь межкорейских отношений, Ким Чон Ын отметил готовность создать на Корейском полуострове прочный пояс мира. Он назвал беспрецедентным проведение в прошлом году трёх межкорейских саммитов. Соглашение в военной сфере Ким Чон Ын назвал фактической декларацией о ненападении. При этом он подчеркнул недопустимость размещения в РК стратегических вооружений, призвав Сеул не проводить совместные с внешними силами военные учения. Ким Чон Ын выразил готовность возобновить работу Кэсонского индустриального комплекса и туристической программы в горах Кымгансан. Он подтвердил твёрдое намерение КНДР выполнить обещания о полной денуклеаризации страны, отметив, что если США примут ответные меры, то процесс денуклеаризации ускорится. Председатель Госсовета КНДР назвал развитие экономики одной из основных задач страны в 2019 году. Он подчеркнул необходимость значительно увеличить производство продукции машиностроения, энергетики, и сельского хозяйства.