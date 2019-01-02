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В мире

Президент США готов ко второй встрече с северокорейским лидером

Write: 2019-01-02 11:05:25Update: 2019-01-02 11:24:52

Президент США готов ко второй встрече с северокорейским лидером

Photo : YONHAP News

Президент США Дональд Трамп выразил готовность во второй раз встретиться с северокорейский лидером Ким Чон Ыном, который в своём новогоднем обращении к народу страны выразил аналогичную готовность. «Я с нетерпением жду встречи с председателем Кимом, который так хорошо понимает, что Северная Корея обладает огромным экономическим потенциалом!»,- написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.  Он не стал комментировать остальную часть выступления Ким Чон Ына, в том числе, предупреждение «не проверять терпение» Пхеньяна с помощью санкций и давления. В этой связи эксперты оценивают реакцию Дональда Трампа как положительную. 
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