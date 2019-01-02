В 2018 году южнокорейский экспорт составил рекордные 605,5 млрд долларов

В прошлом году южнокорейский экспорт составил рекордные 605 млрд 540 млн долларов, впервые превысив 600 млрд долларов. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Прошлогодний экспорт превысил показатель 2017 года на 5,5%, оказавшись самым высоким с 1948 года, когда РК начала экспортировать свою продукцию. Импорт также оказался рекордным, составив 535 млрд долларов. Соответственно, максимальным оказался и объём внешней торговли – 1 трлн 140,5 млрд долларов. Профицит торгового баланса фиксируется 10 лет подряд. На этот раз он составил 70,5 млрд долларов.