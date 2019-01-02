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60,3% южнокорейцев рассчитывают на улучшение отношений Юга и Севера в наступившем году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого телерадиокомпанией KBS с 21 по 24 декабря прошлого года среди 1079 человек старше 19 лет. 30,4% респондентов считают, что отношения останутся на том же уровне, что и в прошлом году. 9,3% выразили мнение, что они ухудшатся. 49,7% респондентов заявили, что Север можно назвать объектом сотрудничества, 29,6% считают, что с Севером лучше соблюдать дистанцию, 10,6% назвали его враждебным государством. Наиболее часто последние два варианта называли мужчины и представители старшего поколения выше 60 лет. Также был задан вопрос о том, окажет ли какое-либо влияние на безопасность РК межкорейская договорённость от 19 сентября прошлого года о прекращении враждебных действий, в том числе демилитаризация Объединённой зоны безопасности (JSA), демонтаж постов охраны в ДМЗ и другие меры. Семь из десяти корейцев считают, что это окажет положительное влияние. Среди самых неотложных задач в рамках межкорейских отношений 44,1% назвали проведение встреч разделённых семей на регулярной основе. Далее следуют проект соединения железных и автомобильных дорог и возобновление работы Кэсонского индустриального комплекса.