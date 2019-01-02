KBS: Рейтинг президента РК – 55,2%

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55,2% корейцев положительно оценивают работу Мун Чжэ Ина на посту главы государства с момента вступления в должность. На это указывают результаты опроса, проведённого KBS среди тысячи жителей страны 28–29 декабря прошлого года. Отрицательную оценку дали 41,7%. Среди главных причин положительной оценки отмечается улучшение межкорейских отношений и активная внешняя политика. 65% респондентов считают экономическую политику Мун Чжэ Ина безуспешной. Противоположный ответ дали лишь 33%. 27% считают, что направления политики выбраны правильно, но следует скорректировать темпы её реализации. Около 40% отметили необходимость изменения выбранного направления. Среди причин ухудшения ситуации на рынке труда наиболее часто отмечалось ослабление эконмической ситуации. Также многие называли причиной повышение МРОТ и недостаточную эффективность действий правительства. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 3,1% при уровне достоверности 95%. Между тем, итоги опроса, проведённого агентством Realmeter, оказались иными. В поддержку Мун Чжэ Ина высказались 45,9% опрошенных.