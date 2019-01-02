UNICEF: В этом году на помощь детям КНДР понадобятся 19,5 млн долларов

В этом году для оказания помощи северокорейским детям могут понадобиться 19,5 млн долларов. Об этом сообщила 2 декабря радиостанция Голос Америки, ссылаясь на Детский фонд ООН (UNICEF). Указывается, что наибольшая часть этой суммы – 9,8 млн долларов - понадобится для реализации программ по предоставлению детям питания, 5,8 млн - для обеспечения питьевой водой и санитарных нужд, 3,9 млн - для программ здравоохранения. На этот год Детский фонд ООН поставил цель реализовать программу лечения 70 тыс. детей младше пяти лет с отклонениями по весу, 890 тыс. детей, страдающих диареей. Кроме того, 1,6 млн детям планируется предоставить дополнительное питание, а также обеспечить доступ к базовому набору медикаментов для 6 млн детей. Поддержку получат и 90.500 беременных женщин. 223 тыс. человек будут обеспечены питьевой водой. Однако, как отмечается, ежегодно сокращается объём пожертвований на гуманитарную поддержку Севера. Так, в прошлом году лишь около 30% из необходимых 16,5 млн долларов.