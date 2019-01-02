Силовые министры РК обсудили ситуацию на Корейском полуострове и новогоднее выступление Ким Чон Ына

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1 января в новогодней передаче KBS министр иностранных дел РК Кан Гён Хва, министр по делам воссоединения Чо Мён Гюн и министр обороны Чон Гён Ду обсудили настоящее и будущее Корейского полуострова. Они положительно оценили новогоднее выступление северокорейского лидера Ким Чон Ына. Кан Гён Хва отметила, что глава КНДР подчеркнул готовность к поддержанию диалога с США, а речь Ким Чон Ына является показателем того, что КНДР и США ведут подготовку ко второму саммиту. Министр по делам воссоединения Чо Мён Гюн указал, что рассматривается возможность проведения межкорейских переговоров на высоком уровне. Касательно высказывания Ким Чон Ына о развитии ядерной энергетики, министр отметил, что этому должно предшествовать решение проблемы денуклеаризации Севера. Большое внимание было посвящено вопросу передачи Сеулу права оперативного контроля над своими вооружёнными силами в военное время. Глава оборонного ведомства РК Чон Гён Ду заявил, что американский военный контингент не будет выведен из РК и после передачи оперативного контроля. Он также заявил, что будет активно и структурно продвигать сам процесс передачи.