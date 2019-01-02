3/4 корейцев считают неравенство по уровню достатка высоким

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Трое из четырёх южнокорейцев считают чрезмерно высоким неравенство по уровню достатка. Как свидетельствуют результаты опроса, поведённого телерадиокомпанией KBS, данный ответ дали 75% респондентов. Только 3% придерживаются иного мнения. 46% считают, что им или их детям вряд ли удастся повысить свой социальный статус в нынешнем южнокорейском обществе. 17% респондентов считают такой переход возможным. Среди людей с месячным доходом свыше 7 тыс. долларов такой ответ дали 36%, а с доходом ниже 2 тыс. долларов - лишь 14%. Среди причин такого неравенства 28% респондентов назвали передачу богатств по наследству с уходом от налогов, 26% - разницу в зарплате штатных и внештатных работников, сотрудников крупных и малых компаний. В качестве решения этой проблемы 34% респондентов отметили необходимость строгого наказания попыток обойти закон в вопросе распределения богатств.