Частные предприниматели обеспокоены повышением МРОТ

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В этом году половина частных предпринимателей РК намерены сократить количество сотрудников или отменить планы по найму новых кадров в связи с повышением минимального размера оплаты труда. На это указывают результаты опроса, проведённого порталом по трудоустройству Albacall среди 240 предпринимателей. 92,7% респондентов заявили, что повышение МРОТ окажет влияние на ситуацию на рынке труда. 47,3% планируют сократить количество рабочих часов, уменьшить количество сотрудников или отменить планы дополнительного найма. 30,6% заявили, что увеличат рабочее время для себя и членов своих семей. Между тем, 7,3% сообщили о планах и вовсе закрыть своё дело. Среди моментов, которые вызывают наибольшие опасения в этом году, 24,4% респондентов отметили повышение расходов на оплату труда, 16% - сокращение количества клиентов, 15,5% - повышение арендной платы, 11,4% - увеличение стоимости сырья и расходных материалов.