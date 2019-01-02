KOTRA: Темпы роста южнокорейского экспорта в первом квартале замедлятся

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В первом квартале этого года южнокорейский экспорт продолжит рост, однако темпы роста замедлятся. Такие прогнозы высказывают в Корейском агентстве содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA). Индекс опережающих индикаторов экспорта на первый квартал упал на 5,5 пунктов по сравнению с предыдущим кварталом, составив 52,1 пункта. Данный индекс составляется на основе оценки настроений зарубежных покупателей. Если отметка превышает 50 пунктов, это указывает на то, что экспорт улучшится по сравнению с предыдущим кварталом. В противном случае речь идёт об ухудшении экспорта. Показатель относительно рынков Китая и Северной Америки упали на фоне опасений о торговом споре между США и Китаем. В целом индекс сократился по всем направлениям, за исключением Латинской Америки. Положительные прогнозы коснулись средств беспроводной связи, продукции машиностроения, текстильной и нефтехимической отраслей. Ожидается спад экспорта полупроводников и бытовой техники.