Президент РК посетил Национальное кладбище

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2 января президент РК Мун Чжэ Ин начал официальную деятельность в новом году, посетив Национальное кладбище в Сеуле. В 8 часов утра он в сопровождении премьер-министра Ли Нак Ёна, вице-премьера по вопросам экономики Хон Нам Ги, вице-премьера по вопросам образования Ю Ын Хе и других представителей правительства почтил память патриотов. В мероприятии участвовали также председатель парламентского комитета по вопросам связи, телекоммуникаций и научного прогнозирования Ли Хё Сон, начальник управления координации политики правительства О Хён Ук, председатель комиссии по добросовестной конкуренции Ким Сан Чжо.