Президент РК встретился с представителями политических и деловых кругов

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2 января президент РК Мун Чжэ Ин провёл первую в наступившем году встречу с представителями политических и деловых кругов, в том числе с главами крупнейших компаний. Во встрече приняли участие около 300 человек. Глава государства выступил в речью, в которой отметил, что РК удалось достичь хороших результатов, которыми можно гордиться. В их числе экспорт, превысивший 600 млрд долларов, валовой национальный доход на душу населения более 30 тыс. долларов. Между тем, он отметил затягивание периода низкого роста экономики, ограниченность нынешней модели экономики, а также то, что до всеобщего процветания ещё далеко. Глава государства заявил о необходимости новой промышленной политики, которая позволит преодолеть структурную ограниченность отечественной экономики. Мун Чжэ Ин обещал найти выход из застоя путём инноваций в промышленности, сосредоточившись на обеспечении справедливых условий роста экономики и создании новых рабочих мест. Он пообещал достичь экономических успехов, которые народ сможет ощутить, обеспечив социальную стабильность через финансовые вливания в промышленные инновации и создание благоприятных условий для частных инвестиций. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что будет активно работать над увеличением доли штатных работников, начиная в первую очередь с госсектора.