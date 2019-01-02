Ли Чжу Ёль: Нормализация финансовой политики США поможет стабилизировать финансовый рынок РК

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Замедление роста ставки Федерального резерва США поможет в новом году стабилизироваться южнокорейскому финансовому рынку. Об этом заявил управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль. Он отметил, что финансовая политика США стала в последнее время менее агрессивной, что отвечает интересам южнокорейского рынка. Кредитно-денежная политика Банка Кореи будет зависеть от графика роста ставки ФРС США, поскольку РК – открытая экономика с небольшими объёмами. В настоящее время разница в учётных ставках США и РК составляет 0,75%. Более широкий разброс ставок может спровоцировать отток иностранного капитала с южнокорейского финансового рынка. В настоящее время более 30% рыночной капитализации южнокорейской фондовой биржи KOSPI принадлежит иностранным инвесторам.