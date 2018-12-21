Дональд Трамп: Второй американо-северокорейский саммит состоится в не столь отдалённом будущем

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Второй американо-северокорейский саммит состоится в не столь отдалённом будущем. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая в среду в Белом доме на заседании Кабинета министров. Он сообщил также о получении «отличного письма» от северокорейского лидера Ким Чон Ына, заметив, что если бы не встретился с ним в июне прошлого года в Сингапуре, то «в Азии вспыхнула бы тотальная война». США добились большого прогресса на переговорах с Северной Кореей, а с Ким Чон Ыном установлены хорошие отношения, подчеркнул Дональд Трамп. Он не уточнил, когда именно было получено письмо. В прошлом году лидеры США и КНДР обменялись серией писем, некоторые из которых были обнародованы.