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В мире

Дональд Трамп: Второй американо-северокорейский саммит состоится в не столь отдалённом будущем

Write: 2019-01-03 10:05:10Update: 2019-01-03 18:42:42

Photo : YONHAP News

Второй американо-северокорейский саммит состоится в не столь отдалённом будущем. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая в среду в Белом доме на заседании Кабинета министров. Он сообщил также о получении «отличного письма» от северокорейского лидера Ким Чон Ына, заметив, что если бы не встретился с ним в июне прошлого года в Сингапуре, то «в Азии вспыхнула бы тотальная война». США добились большого прогресса на переговорах с Северной Кореей, а с Ким Чон Ыном установлены хорошие отношения, подчеркнул Дональд Трамп. Он не уточнил, когда именно было получено письмо.   В прошлом году лидеры США и КНДР обменялись серией писем, некоторые из которых были обнародованы. 
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